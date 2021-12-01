Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (1 Aralık 2021)

01 Aralık 2021 Çarşamba, 10:49

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 765,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 766,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.260 lira, Cumhuriyet altını da 5.138 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.786 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER "SAKİN SEYİR" DEDİ

Analistler, Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler ve tahvil alımlarının beklenenden önce sonlandırılabileceğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarının dün akşam saatlerinde piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ise daha sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmaların takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise küresel çapta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını ifade etti.

Analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.