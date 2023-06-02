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Piyasaya 'sahte dolar' süren 2 şüpheli, kaldıkları otelde yakalandı

İzmir'in Menemen ve Bergama ilçelerinde, piyasaya sahte dolar sürdükleri belirlenen 2 şüpheli, Aliağa'daki bir otelde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalarda yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde toplam 4 bin 700 dolar, 9,7 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:45
Piyasaya 'sahte dolar' süren 2 şüpheli, kaldıkları otelde yakalandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta Menemen ve Bergama'da bir benzin istasyonu ve markette alışveriş yaparken, sahte 100 doları verdiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Şüphelilerin T.A. ve S.A. olduğu belirlendi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Aliağa'daki otelde yakalanıp, gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı odada ve üzerlerindeki aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 100'lük banknotlar halinde toplam 4 bin 700 dolar, 9,7 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 adet sıfır cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin benzer şekilde 2 akaryakıt istasyonuna ve 1 otele de sahte para verdiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. 


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