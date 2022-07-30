Piyasaya sahte para süren 2 kişi tutuklandı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:22

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde 2 kişinin lokanta ve restoranlara farklı günlerde telefonla sipariş verip, gelen motokuryelere, aldıkları yemeğin ücretini sahte para ile ödediğini tespit etti.

Ekipler, H.O. ve A.C.K.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.