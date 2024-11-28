Piyasaya süreceklerdi! Şanlıurfa'da 1 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:13

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:13

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıdacılar Sitesi'ndeki bir depoda gerçekleştirdikleri denetimde tarihi geçmiş tavuk etlerine rastladı. El konulan tavuk etleri imha edilmek üzere götürülürken, işletmeye idari para cezası uygulandı.