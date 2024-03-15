Sahte içkiyle 2 kişinin ölümüne yol açmıştı: Cezası belli oldu!

Kırklareli'nde, piyasaya sahte içki sürerek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise görme yetisini kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:28
Sahte içkiyle 2 kişinin ölümüne yol açmıştı: Cezası belli oldu!
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Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 71 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık C.Ş., mağdurlar ile maktul Ahmet A. ve Ramazan K.'nin yakınları katıldı. 

"OLASI KASTLA ÖLDÜRME"

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık C.Ş.'nin "olası kastla öldürme", "kasten yaralama" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. 

Sanık C.Ş., savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 

İnternetten aldığı bazı ürünlerle kendisine alkol ürettiğini ifade eden C.Ş., kimseyi içmesi için zorlamadığını belirtti. C.Ş., suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti. 

Bir süre ara verilen duruşma sonrasında mahkeme, sanık C.Ş.'nin 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 

NE OLMUŞTU?

Sanık C.Ş. tarafından üretildiği iddia edilen sahte içkiyi 19 Aralık 2021'de tüketmesi sonucu Ahmet A. ve Ramazan K.'nin, metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği, M.Ö., Ö.E. ve S.K.'nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı (görme kaybı) tespit edilmişti. 

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sanık C.Ş.'nin evinde, internet üzerinden satın alındığı tespit edilen 20 litre metil alkol, 40 mililitre anason yağı kiti, 12,25 litre sahte içki ele geçirilmiş, sahte içkilerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesinde öldürücü dozda metil alkol içerdiği belirlenmişti. 


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