Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 1150 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Şarköy ilçesinde belirledikleri eve operasyon düzenledi.
Aramada, 1150 litre sahte içki ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi T.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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