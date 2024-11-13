Piyasaya sürülecekti... Mersin'de 510 litre sahte içki yakalandı!
Mersin'de piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 510 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinde bir şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi takibe aldı.
Elde edilen ilgiler doğrultusunda şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 510 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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