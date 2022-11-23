Plakasız araçtan oto galeriye kurşun yağdırdılar!

23 Kasım 2022 Çarşamba, 14:21

Bursa-Yalova yolunda 23 Kasım Çarşamba saat 10.30 sıralarında, Turist Yolu Caddesi'ndeki oto galeriye plakasız, beyaz renk otomobilden ateş açıldı. Mermiler, işyerinin camlarına ve önündeki araçlara isabet etti.

ZABITA YARALANDI

Bu sırada galeride tesadüfen bulunan zabıta memuru, cam kırıkları nedeniyle elinden yaralandı. Saldırganlar ise aynı araçla Bursa yönüne doğru kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, görgü tanıklarının ifadesine göre, içinde 4 kişinin bulunduğu plakasız otomobilin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı.