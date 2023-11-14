Şişli'de korkutan çatı yangını!

Şişli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı katta bulunan bir kişi, yara almadan kurtuldu.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:30
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İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Yayla Mahallesi Çeşme 1. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı katta bulunan bir kişinin, yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Çatı Bina Şişli Yangın

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