Şırnak'taki yangında can kaybı artıyor... 15 yaşındaki Umut da hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:17

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:24

Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde 12 Kasım'da bir binanın kazan dairesinde, yanıcı maddenin tutuşmasıyla yangın çıktı.

Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralı çocuklardan H.T. (14) kurtarılamadı. Yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan Umut Küden (15), E.U. (14) ve K.Y. (12) ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Yanık ünitesinde tedavi altına alınan çocuklardan Umut Küden de bu sabah hayatını kaybetti.

Küden'in cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından defnedilmek üzere Şırnak'a götürüldü. Diğer 2 çocuğun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.