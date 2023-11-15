Polat çiftinin tutukluluk itirazına ret!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:59

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimlerin de yer aldığı 14 kişi soruşturma çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü tutuklandı.

İTİRAZ EDİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği’ne giden Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti.

HAKİMLİKTEN RET GELDİ

İtirazı değerlendirmeye alan Sulh Ceza Hakimliği Avukat Sevinç Horoz’un tutukluluğa ilişkin itirazını reddetti. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının ardından itirazın değerlendirilmesi için dosya Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.