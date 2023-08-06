Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i polis 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 09:25
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı
Abone Ol google-news

İstanbul - İzmit Yanyolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Y.C. isimli polis memuru idaresindeki 41 A 8654 plakalı ekip aracı ile Alemdar Caddesinden yan yola çıkan N.P. hakimiyetindeki DV-11-NP Fransa plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. 

Çarpmanın şiddetiyle polis memuru Y.C. ve otomobilde bulunan İ.D. isimli yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kaza sebebiyle İstanbul - İzmit Yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.


kocaeli Trafik kaza trafik kazası Polis Akademisi Polis Akademisi Başkanlığı polis

İlgili Haberler

AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi!

AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi!
'Gözaltında ölüm' davası başladı: 2 polis suçlamaları reddetti

'Gözaltında ölüm' davası başladı: 2 polis suçlamaları reddetti
Polise yakalanmamak için intihar etti

Polise yakalanmamak için intihar etti

En Çok Okunan Haberler