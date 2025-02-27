Polis ekiplerinden Adana’da 'pos tefeciliği' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:18

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:21

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos tefeciliği yapan kişilere yönelik 8 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MALZEMELER EL KONULDU

İş yerlerindeki aramalarda ise 11 pos cihazı, 15 farklı kişilere ait kredi kartı, 2 alacak notlarının bulunduğu defter, 2 bin 431 pos cihazı slibi ve 376 bin 660 TL ele geçirildi.