Polis ekiplerinden Adana’da 'pos tefeciliği' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Adana’da polis ekiplerince düzenlenen pos tefeciliği operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 376 bin TL ele geçirildi.

Polis ekiplerinden Adana’da 'pos tefeciliği' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:18

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos tefeciliği yapan kişilere yönelik 8 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MALZEMELER EL KONULDU

İş yerlerindeki aramalarda ise 11 pos cihazı, 15 farklı kişilere ait kredi kartı, 2 alacak notlarının bulunduğu defter, 2 bin 431 pos cihazı slibi ve 376 bin 660 TL ele geçirildi.


Etiketler: #Adana #Tefecilik

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