Ekiplerden 'yasadışı bahis' baskını: Adana'da 3 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:50

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:54

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 5 kişilik bir grubun yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirledi. Bunun üzerine elebaşılığını B.T'nin yaptığı öne sürülen gruba yönelik iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.T. ile K.B, K.O, M.A. ve E.Y. yakalandı. Ekipler, adreslerdeki aramalarda 30 cep telefonu, 30 sim kart, 7 dizüstü bilgisayar, 10 flaş bellek ve 6 soğuk cüzdana el koydu.

Şebekenin başkalarına ait banka hesaplarını kullandığı, bu hesaplardan günlük yaklaşık 2 milyon lira işlem yaptığı ve suç gelirini bu hesaplar üzerinden kripto varlıklara aktardığı ileri sürüldü.

3 TUTUKLAMA

Bu arada, elebaşı olduğu öne sürülen B.T'nin diğer 4 şüpheliyi haftalık 8 bin lira karşılığında vardiyalı olarak çalıştırdığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T, K.B. ve K.O. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.