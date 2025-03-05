Polis ekiplerinden Kırıkkale'de dev 'makaron' operasyonu: 28 bin 500 adet...

Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir aracın içinde 28 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Polis ekiplerinden Kırıkkale'de dev 'makaron' operasyonu: 28 bin 500 adet...
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:13

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, H.İ.V. isimli şüphelinin aracında arama gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Yapılan aramalarda 28 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.


Etiketler: #makaron

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