Polis harekete geçti, sosyal medyadan eski sevgilisini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:03

Bahçelievler’de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa K.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti.

Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği Mustafa K.'nin tutuklanmasını istedi.

Bezaroğlu’nun açıklamalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Bezaroğlu’nu tehdit ettiği iddia edilen Mustafa K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Temmuz ayında bir suçtan cezaevine girdiği, cezaevinden çıktıktan sonra Bezaroğlu’nu tehdit etmeye devam ettiği saptandı. Daha önce de Bezaroğlu’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan

Mustafa K.'nin adliyede serbest kaldığı ortaya çıktı. Polis, tehditlerine devam eden Mustafa K.'yi yeniden gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.