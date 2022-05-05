Polis, hırsızlık şüphelisini bastonundan yakaladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bankanın ana kasa dairesine girmeye çalışırken alarm çalınca kaçan, 2 gün sonra da aynı caddedeki bir iş yerinden bakır kablo çaldığı iddia edilen İ.A., yürürken kullandığı bastondan tespit edilip yakalandı.
Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi'nde 27 Nisan gecesi, bir bankanın arka kısmındaki ana kasa dairesinin pencere camını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli, alarm çalınca kaçtı.
Adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan 2 gün sonra da aynı caddede bu kez bir iş yerinin kapısını kırıp içeri giren şüpheli, 3 klimaya ait 30 metrelik bakır kablo çaldı.
Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden her iki olayın şüphelisinin aynı kişi olduğunu tespit etti. Polis, olay yerinden elindeki bastonla yürüyerek uzaklaşan şüphelinin İ.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan İ.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis gözetiminde elinde baston aksayarak yürüyen İ.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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