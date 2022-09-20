Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama
Sakarya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 100 kişiden 6’sı tutuklandı. Şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 12- 18 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 100 şüpheli gözaltına alındı.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 899 gram esrar, 239 gram bonzai, 270 gram metamfetamin , 61 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
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