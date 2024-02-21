Polis, kavga ettiği komşusunu silahla vurdu

Mersin'de bir sitede polis memuru tartıştığı komşusunu dört yerinden vurarak ağır yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:50
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Merkez Toroslar İlçesi Korukent Mahallesi'ndeki bir sitede iddiaya göre, 45 yaşındaki R.K., dairesinin olduğu binaya girdikten sonra arkasında gelen polis memuru komşusu B.A.'nın hakaretlerini duydu. Bunun üzerine çıkan tartışmada ikili kavga etti. O sırada binanın kapısına doğru çıkan B.A. belindeki tabancayı çekerek peş peşe ateş etti. Olayda R.K. her iki ayağı ile karın ve sırtından yaralandı. Yaralı çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise bölgeye sevk edilen çok sayıda polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

Yaşanan olay ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda, Şüphelinin gelerek önce el hareketleri yaparak bir şeyler söylemesi daha sonra ikilinin kavga anları yer aldı. Kavga sırasında gelen bir kişinin onları ayırmaya çalışmanın ardından B.A.'nın silahını çekerek peş peşe ateş etme anları ile dışarda tekrar silahını doldurma görüntüleri de kameraya yansıdı. Vurulan şahsın eşi Nasibe K.'de " Eşimin arkasından gelerek küfürlü bir şekilde konuşuyor. O sırada eşim dönüyor bana mı söylüyorsun diyor. Bende silah sesleri duydum. Aşağı indim eşimi vurmuş. Karşıda gördüm, 'sen ne yapıyorsun, polis olarak bizi koruyacağına öldürüyorsun 'dedim. Bana 'Çekil, çekilmesen seni de vuracağım" dedi" diyerek o anları anlattı.

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Yaşanan olayı anlatan vurulan şahsın yeğeni Bilal Yiğit, "Dayım içeri girerken arkasından gelen şahıs küfür ediyor. Dayım' Sen bana mı ediyorsun' diyor. O da 'hepinize ediyorum' diyor. Ondan sonra bir arbede yaşanıyor. O sırada kendisi silahını çıkarıp öldürmeye ateş ediyor dayıma. Dayım yere düştükten sonra tekrar dayıma silahını doğrultum ateş etmeye yeltenirken birilerini görüp kaçıyor" dedi.

Öte yandan aynı bölgede oturan Ozan Çiçek'te daha önce polis memurunun kendisine silah çektiğini ve geçmiş zamanda da eşine şiddet uyguladığına şahit olduklarını söyledi.


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