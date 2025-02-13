Polisten kaçarken 5 araca çarptı: Gözaltına alındı!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:48

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:17

Cumhuriyet Meydanı'nda, dün saat 18.00 sıralarında 15 NR 403 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y., polisin dur ihtarına uymadı. Polisin yaklaşık 10 kilometre takip ettiği A.Y., kaçarken ara sokaklarda park halindeki 4 otomobile ve polis ekip otosuna otomobiliyle çarptı.

Burdur- Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, refüje girdi. Otomobilden inerek kaçan A.Y., ekipler tarafından arazide yakalandı.

Otomobilin ön kısmından duman yükselmesi üzerine çağırılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu öğrenilen sürücü A.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken aracı ise otoparka çekildi.

Sürücüye çeşitli suç maddelerinden 63 bin lira idari para cezası uygulandı.