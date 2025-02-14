'Polis' yalanıyla 1 milyon liralık ziynet eşya çaldılar!
Eskişehir’de ’polis’ yalanıyla yurttaşın 1 milyon liralık ziynet eşyasını çalan 2 zanlı polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.
Eskişehir’de bir yurttaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda T.S.A. ve A.S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
Mağdura ait ziynet eşyalarının tamamının ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtildi.
Etiketler: #eskişehir #dolandırıcılık #dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- Sevk yazısı ortaya çıktı
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- AKP'li Cevizoğlu'ndan 'sembolik şiddet' suçlaması
- Ankara'da poligonda panik anları
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon