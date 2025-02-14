'Polis' yalanıyla 1 milyon liralık ziynet eşya çaldılar!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:11

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:11

Eskişehir’de bir yurttaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda T.S.A. ve A.S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Mağdura ait ziynet eşyalarının tamamının ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtildi.