'Polis' yalanıyla 1 milyon liralık ziynet eşya çaldılar!

Eskişehir’de ’polis’ yalanıyla yurttaşın 1 milyon liralık ziynet eşyasını çalan 2 zanlı polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

'Polis' yalanıyla 1 milyon liralık ziynet eşya çaldılar!
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:11

Eskişehir’de bir yurttaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda T.S.A. ve A.S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Mağdura ait ziynet eşyalarının tamamının ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtildi.


Etiketler: #eskişehir #dolandırıcılık #dolandırıcı

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