Polis memuru, komşusunu silahla vurdu!
Mersin’de komşusunu silahla vurarak yaralayan polis memuru tutuklandı.
Olay, önceki akşam Merkez Toroslar İlçesi Korukent Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki R.K. dairesinin olduğu binaya girdikten sonra arkasında gelen polis memuru komşusu B.A.’nın hakaretlerini duydu.
Bunun üzerine çıkan tartışmada ikili kavga etti. O sırada binanın kapısına doğru çıkan B.A. belindeki tabancayı çıkararak peş peşe ateş etti. Olayda R.K. her iki ayağı ile karın ve sırtından yaralandı.
TUTUKLANDI
Yaralı çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli ise bölgeye sevk edilen çok sayıda polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan olay ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda şüphelinin gelerek önce el hareketleri yaparak bir şeyler söylemesi daha sonra ikilinin kavga anları yer aldı.
Kavga sırasında gelen bir kişinin onları ayırmaya çalışmasının ardından B.A.’nın silahını çekerek peş peşe ateş etme anları ile dışarda tekrar silahını doldurma görüntüleri de sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.
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