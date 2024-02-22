Türkiye'de şiddet vakaları artıyor: Kargoyla eve teslim silah!

Son 10 yılda toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı. Kontrolsüz silahlanma gün geçtikçe artıyor. İnternet aracılığıyla silah ve mermi satılırken teslimler de kargo yoluyla yapılıyor. Hukukçular, denetim eksikliğine dikkat çekiyor.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00
Türkiye'de şiddet vakaları artıyor: Kargoyla eve teslim silah!
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Türkiye’de şiddet her geçen gün artıyor. Umut Vakfı’nın verilerine göre 10 yılda toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı. Ancak buna karşın sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden silah ve uyuşturucu satışı önlenemiyor. Aralarında suikast tabancalarının da olduğu silahlar uygulama üzerinden satışa konuluyor. Kimi elden teslim edilirken kimi de kargoyla eve gönderiliyor. 

KARGOCULAR DA SORUMLU

Cumhuriyet silah satışlarının kargo şirketleriyle teslim edilmesi ve bu silahların kontrolsüz bir şekilde sosyal medya üzerinden satılmasına ilişkin avukat Süreyya Kardelen Yarlı ile konuştu. 

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Yarlı, kargo firmalarının iç protokol anlamında veya bu tür yasak maddelerin taşınması anlamında düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi. İnternet üzerinden yapılan silah satışlarıyla ilgili devletin denetim yapması ve önlemleri artırması gerektiğini de vurgulayan Yarlı, şöyle devam etti:

“Çünkü biz bu internet ayağını kontrol altına almadıkça istediğimiz kadar yasaları veya cezaları yükseltelim bireysel silahlanmanın önüne geçemeyiz. Bu da kargo şirketlerine de büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu kargo şirketleri açısından da aslında zor çünkü her gelen kargo paketini açamazlar. Ancak bu kişiler silahları çok rahat şekilde kargo içerisinde kamufle edilip gönderilebiliyorlar. O zaman da ortaya çok büyük bir güvenlik açığı çıkıyor.”

TÜRKİYE GEÇİŞ ÜLKESİ

Avukat Yarlı, “Bizde silah satışı kanunlara tabi. Kanunlara göre her isteyen kişi rahatça silah edinemiyor. Normalde çok sıkı önlemleri var” dedi. Yarlı, “Pandemi, ekonomik kriz, savaş, iç savaşlar gibi nedenlerle ve silah ticaretinin artmasıyla birlikte aslında Türkiye’de bu anlamda bir geçiş ülkesi olma yolunda. Bireysel silahlanma ülkemizde tahmin ettiğimizin çok daha üzerinde. Çok komik rakamlara bu silahları internetten satın alarak erişmelerini sağlıyor. Burada özellikle devletin denetim yapması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.


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