Polis şüphe üzerine arama yapmak istedi, ortalık karıştı: 3 polis yaralı, 6 gözaltı
İstanbul Maslak’ta ’yunus’ diye tabir edilen motorize polis ekibi, şüphe üzerine bir aracın içerisindeki şahısların üst aramasını yapmak istedi. Şahıslar bu karara direnerek polise Uyarılara rağmen durmayan gruba polis biber gazıyla müdahale ederken, çıkan kavgada 3 polis yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıyer Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde ilçede devriye görevini yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı “yunus” polisleri cadde üzerindeki bir gece kulübünün önünde bekleme yapan otomobilin içerisindekilerden şüphelendi.
Aracın yanına yaklaşan polis ekipleri, şahısların aşağıya inmeleri yönünde uyardı. Ardından polisin üst aramasını yapmak istediği esnada şahıslar direnmeye başladı. Polisin üzerinde uyuşturucu madde olduğunu düşündüğü şahıslar, direnmeyi sürdürünce olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Gece kulübündeki yaklaşık 60 kişilik grubu da polise karşı kışkırttıkları öne sürülen şahıslarla ekipler ile aralarında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti. Olay sonucunda 3 polis memuru vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, 6 şüpheli de kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis memurlarından birinin 2 gün ’iş göremez’ raporu aldığı öğrenildi. Ayrıca polis motosikleti de maddi hasara uğradı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
POLİS 6 SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI
Öte yandan gözaltına alınan Enes Ş., Ferhat T., Ümit S., Turgay K., Kürşat Noyan K. ve Zeki Kıvanç K. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslara, ’görevli memura mukavemet’, ’hakaret’, ’kamu malına zarar verme’ ve ’kamu görevlilerini yaralama’ suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıslardan 3’ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Turgay K., Kürşat Noyan K. ve Zeki Kıvanç K. ise adliyeye sevk edildi.
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