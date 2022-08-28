Silopi'de 'taciz' iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi: Linç girişimini polis önledi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa linç girişimini polis önledi. Taciz şüphelisi, polis ekiplerinin olayı yatıştırmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 09:18
Silopi'de 'taciz' iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi: Linç girişimini polis önledi
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Sanat Sokağı’nda R.S. (19) adlı kadın, 27 Ağustos Pazar akşam saatlerinde İ.Ç. (34) adlı şahsın kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.’yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.Ç.’yi kalabalığından elinden alan ekip, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı.

AİLESİ VE AKRABALARI DA GELDİ

Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, kadının ailesi ve akrabalarının da olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü.

Polis ekiplerinin olayı yatıştırmasının ardından şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yandan kavga anları kameraya yansıdı.


Silopi taciz Şırnak

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