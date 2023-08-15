Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:50

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:50

'Polis tayin sonuçları açıklandı mı?' sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen polis tayin atamaları binlerce polis memuru tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Polis tayin sonuçları açıklandı mı? 2023 polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;

28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek.

Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.