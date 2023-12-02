Polisi alarma geçiren ihbarda tabancalar 'oyuncak' çıktı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 07:36

Güncelleme: 02.12.2023 - 07:39

Olay bu akşam saatlerinde Erzurum- Bingöl karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Polis, 112 Acil komuta merkezi önünde bir araçtan başka bir otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildiği ihbarını aldı.

Kente giriş çıkışları kapatan ekipler bir yandan da yaralı gitme ihtimaline karşı hastanelerde önlem aldı. Polisin her yerde aradığı araç Palandöken devriye ekipleri tarafından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Aladağ Caddesi üzerinde durduruldu.

Polis araçta bulunan üç kişinin yaptığı üst aramasında iki adet boncuk atan oyuncak tabanca buldu. Video çekmek için şaka amaçlı birbirlerine oyuncak silah doğrulttuklarını söyleyen Fikretcan P. (23) Muhammet Kerem A. (20) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.