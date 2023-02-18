Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli, yakalandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2 kişinin kuyumcuda silahlı soygun girişimde bulunduğuna dair gelen ihbarla, polis ekipleri harekete geçti.
Olay yerine ulaşan polis, iş yeri sahibiyle birlikte şüpheli H.A.'yı yakaladı. Kaçan diğer şüpheli B.B. ise ilçe merkezinde yakalandı.
Polisin yaptığı incelemede soygun girişimi sırasında kullanılan tabancanın oyuncak olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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