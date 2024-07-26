'Polisim' yalanıyla 850 bin liralık vurgun!

Antalya’da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, “Kimliğinin şüpheli şahıslar tarafından terör eyleminde kullanıldı’ sözleriyle bir kişiden 850 bin TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi elden alan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:20
'Polisim' yalanıyla 850 bin liralık vurgun!
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. isimli yabancı uyruklu bir kişinin parasının alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kendisini polis olarak tanıtıp, ‘Kimliğinin şüpheli şahıslar tarafından terör eyleminde kullanıldı’ sözleriyle S.A.’yı baskı altına alarak 850 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ve dövizini alan şüphelinin A.E.C. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanıp ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.


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