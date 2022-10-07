Polisin 'dur' ihtarına uymadı, aracından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
Konya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün durdurulan otomobilinde 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine 2 otomobili durdurmak istedi. Sürücüler ise 'dur' ihtarına uymayıp, hızla kaçmaya başladı.
BAGAJA GİZLENMİŞ
Kısa süren takiple 2 araç durduruldu. Eğitimli köpek 'Alex' ile yapılan aramada, İsmail Direk ile kardeşi İbrahim Direk'in bulunduğu aracın bagajına gizlenen 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer'in aracında yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapma ve nakletme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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