Polisin 'dur' ihtarına uymadı, aracından 200 bin uyuşturucu hap çıktı

07 Ekim 2022 Cuma, 11:16

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine 2 otomobili durdurmak istedi. Sürücüler ise 'dur' ihtarına uymayıp, hızla kaçmaya başladı.

BAGAJA GİZLENMİŞ

Kısa süren takiple 2 araç durduruldu. Eğitimli köpek 'Alex' ile yapılan aramada, İsmail Direk ile kardeşi İbrahim Direk'in bulunduğu aracın bagajına gizlenen 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer'in aracında yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapma ve nakletme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.