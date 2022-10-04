Silah ve uyuşturucu ticareti sanıklarına 30 yıla kadar hapis cezası
Karaman'da silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik açılan davada yargılanan 9 sanığın 6'sına, suç oranlarına göre 2 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verildi, diğer 3 sanık ise beraat etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 2020 yılı Kasım ayında kentte silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası şebeke üyelerinin kimliklerini belirleyen polis, 11 Kasım 2020'de belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. 3'ü ev hapsi, 2'si adli kontrol olmak üzere 5 şüpheli ise serbest kaldı.
ŞEBEKE LİDERİNE 30 YIL HAPİS
Toplam 9 kişinin yargılandığı dava, Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
2 yıl süren yargılama sonrası şebekenin lideri olduğu öne sürülen Kemal K., 30 yıl hapis ile 60 bin lira para cezasına, eşi Feride K. ile Erdinç D. 16 yıl 10'ar ay hapis ile 22 bin 500 lira para cezasına, Muhammet Ali S. 8 yıl 10 ay hapis ile 18 bin lira para cezasına, Ahmet Utku A. 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin lira para cezasına, Mehmet B. ise 2 yıl 6 ay hapis ile 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.
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