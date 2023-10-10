Polisin yakaladığı şahsın üzerinden 'cephanelik' çıktı

Akhisar'da, Ü.Ç. isimli bir şahıs tüfekle havaya ateş açarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri hızla harekete geçerek Ü.Ç.’yi yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:12
Polisin yakaladığı şahsın üzerinden 'cephanelik' çıktı
Abone Ol google-news

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda Ü.Ç. isimli şahıs havaya ateş ederek kaçmaya başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü devriyeleri tarafından kısa süre içinde yakalanan şahsın üzerinde iki farklı marka tüfek, bu tüfeklere ait şarjörlerde toplamda 6 dolu kartuş bulundu.

Ayrıca bir toplu tabanca ve olay yerinde 1 adet boş kartuş da ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akhisar’da polisin etkili çalışmaları sonucunda yakalanan Ü.Ç. isimli şahıs hakkında soruşturmanın başlatıldığını ve olayın detaylarının araştırıldığını bildirdi.


Akhisar

İlgili Haberler

'Devletimiz emretsin Gazze’ye gideriz' diyen Halil Konakcı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı

'Devletimiz emretsin Gazze’ye gideriz' diyen Halil Konakcı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı
Son dakika... İstanbul'da ihbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit oldu

Son dakika... İstanbul'da ihbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit oldu
Polis olmak için gerekli şartlar ne, hangi belgeler gerekli? Lise mezunları polis olabilir mi?

Polis olmak için gerekli şartlar ne, hangi belgeler gerekli? Lise mezunları polis olabilir mi?

En Çok Okunan Haberler