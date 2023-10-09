Son dakika... İstanbul'da ihbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit oldu

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:11

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:08

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde, gece saat 02.30 sıralarında sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı.

Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.

ATEŞ AÇTILAR

Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

KURTARILAMADI

Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu.

Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

ATEŞ AÇAN ŞAHSIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cihat Ermiş, Büyükçekmece Muratpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gitmiş ve şüpheli şahsın bulunduğu daireye intikal etmiştir. Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Şehit polis Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde saat 14.00’de tören gerçekleştirileceği, şehidin cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.