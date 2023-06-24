Polisler 3 dakika önce uyarmıştı... Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti!

Ordu'da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polislerinin uyardığı Eda Toru (20), 3 dakika sonra kazada hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 10:23
Polisler 3 dakika önce uyarmıştı... Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı’nda saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Samsun yönüne giden Eda Toru’nun (20) kontrolünü kaybettiği 27 AIY 790 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Toru’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

KRİTİK UYARI!

Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru’yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra Toru'nun kaza geçirdiği belirtildi. 


Atatürk Bulvarı altınordu kask kaza motosiklet

İlgili Haberler

Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Motosiklet eğitmeni yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı!

Motosiklet eğitmeni yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı!
Motosiklet kazasında eşini kaybeden kadından yürek yakan sözler: 'Kızım 'Baba' diyemeden elimizden aldılar...'

Motosiklet kazasında eşini kaybeden kadından yürek yakan sözler: 'Kızım 'Baba' diyemeden elimizden aldılar...'

En Çok Okunan Haberler