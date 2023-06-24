Polisler 3 dakika önce uyarmıştı... Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 24.06.2023 - 10:27

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı’nda saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun yönüne giden Eda Toru’nun (20) kontrolünü kaybettiği 27 AIY 790 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Toru’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

KRİTİK UYARI!

Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru’yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra Toru'nun kaza geçirdiği belirtildi.