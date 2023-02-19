CHP'li Murat Bakan paylaştı: Jandarmaya bağış dayatması

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından bir jandarmanın kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Mesajda, Jandarma Genel Komutanlığı’nın “zorunlu” yardım kampanyası başlattığını ifade etti.

Dilan Ayırkan
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:00
CHP'li Murat Bakan paylaştı: Jandarmaya bağış dayatması
Abone Ol google-news

Yardım kampanyasına destek olanların isim listelerinin istendiğini belirtildi. İl jandarma komutanlıkları ayrı bir hesap açacak, bu hesaplarda biriken paralar her ayın 5’i, 15‘i, 25’inde Jandarma Genel Komutanlığı hesabına aktarılacak.

CHP’li Bakan, jandarmalardan bu şekilde birçok mesaj aldığını belirterek “Mesajlarda yardım için isim listelerinin istenmesinden rahatsızlar. Çünkü bu üstü kapalı baskı demek. ‘Özgür irademizle, istediğimiz kuruma yardım yapmak istiyoruz. Çoğu personel korktuğu için zorunlu olarak bağış yapmak zorunda kalacak’ diyorlar. Bu tamamen komutanların İçişleri Bakanlığı’na hoş görünme çabası” dedi.

Bakan, “Mesajlarda, ‘Biz seve seve yardım yaparız, ancak biz bunu yaparken Jandarma Genel Komutanlığı, bölgedeki depremzede jandarmalara yönelik hiçbir adım atmadı’ diyorlar. Bu durumundan rahatsızlar” diye konuştu.


Jandarma jandarma genel komutanlığı deprem bağış CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Murat Bakan CHP

İlgili Haberler

CHP'li Murat Bakan'dan Erdoğan'ın baraj sözlerine tepki

CHP'li Murat Bakan'dan Erdoğan'ın baraj sözlerine tepki
CHP'li Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya zor sorular

CHP'li Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya zor sorular
CHP'li Murat Bakan: Polis asgari ücretli oldu

CHP'li Murat Bakan: Polis asgari ücretli oldu

En Çok Okunan Haberler