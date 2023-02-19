CHP'li Murat Bakan paylaştı: Jandarmaya bağış dayatması

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:42

Yardım kampanyasına destek olanların isim listelerinin istendiğini belirtildi. İl jandarma komutanlıkları ayrı bir hesap açacak, bu hesaplarda biriken paralar her ayın 5’i, 15‘i, 25’inde Jandarma Genel Komutanlığı hesabına aktarılacak.

CHP’li Bakan, jandarmalardan bu şekilde birçok mesaj aldığını belirterek “Mesajlarda yardım için isim listelerinin istenmesinden rahatsızlar. Çünkü bu üstü kapalı baskı demek. ‘Özgür irademizle, istediğimiz kuruma yardım yapmak istiyoruz. Çoğu personel korktuğu için zorunlu olarak bağış yapmak zorunda kalacak’ diyorlar. Bu tamamen komutanların İçişleri Bakanlığı’na hoş görünme çabası” dedi.

Bakan, “Mesajlarda, ‘Biz seve seve yardım yaparız, ancak biz bunu yaparken Jandarma Genel Komutanlığı, bölgedeki depremzede jandarmalara yönelik hiçbir adım atmadı’ diyorlar. Bu durumundan rahatsızlar” diye konuştu.