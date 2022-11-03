Polislere ateş edip kaçan firari hükümlü, operasyonla yakalandı
Eskişehir'de cezaevi firarisi olan hükümlü Umut K., kendisini takip eden polislere ateş ettikten sonra kaçtı. Polisler saklandığı eve düzenlenen operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve cezaevinden kaçan hükümlü Umut K.'yi takibe aldı.
Kendisini takip eden polisleri fark edince ateş edip kaçan Umut K., eve saklandı.
Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat, terörle mücadele ve asayiş ekipleri sevk edildi.
Emniyete ait dronların da kullanıldığı operasyonla Umut K. yakalandı.
Umut K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
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