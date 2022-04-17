Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye'nin geleceği parlak'

17 Nisan 2022 Pazar, 12:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de bir şeker fabrikasında gençler ve işçilerle iftarda bir araya geldi.

Türkiye'yi büyütmenin yolunun, yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini vurgulayan Varank, "Türkiye'nin geleceği parlak. Pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bunu gördük. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday, şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Varank, gençlerin fikirlerini önemsediklerini, gençlerin önünü açmak için var olduklarını öne sürerek, gençler için gerekli ortamı oluşturacaklarını belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ULAŞTIRACAKSINIZ"

Bakan Varank, "Siz, Türkiye'yi o özlediğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne, o özlediğimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine ulaştıracaksınız" ifadesini kullandı.

"Şeker gibi bir akşam olsun diye burayı seçtik" diyen Varank, "Yatırım uluslararası ama buradaki herkes Türk gördüğünüz gibi. Bizim üretim kabiliyetlerimiz ne kadar güçlü, neler yapabiliyoruz, bunu da görmenizi istedim" diye konuştu.

Üretim tesisinde gençlerle incelemelerde bulunarak fabrika ile ilgili bilgi alan Varank, ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunarak, gençlerle buluşmayı çok önemsediklerini vurguladı.

Gençlerin fikirlerini dinlemekten ve Bakanlığı tanıtmaktan mutlu olduklarına dikkat çeken Varank, "Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan gençlerle iftarlar vesilesiyle buluşmaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapmıştım, gençlerimize bir fabrika ortamını göstermek, beraber iftar yapmak üzere" dedi.

Fabrikanın 7 gün 24 saat esasıyla 3 vardiya çalıştığını aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Bayram öncesi üretimleri yetiştirebilmek için büyük bir kapasite ile çalışıyor. Emekçi kardeşlerimiz büyük bir emekle burada alın teri döküyorlar. Türkiye'yi üretimle büyütme hedefimizin en güzel örneklerinden bir tanesi. Fabrika 2021 yılında 69 milyon dolar ihracat yaptı. Bu seneki hedefleri bunu 2 katına çıkarmak. Düşünün sadece 2 senede 2 kat ihracat yapabilmek, Türkiye'deki üretimin nerelere geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Gençlerimize fabrikaları gösteriyoruz, üretim ortamı nasıl, onu gösteriyoruz. Bu gençler ileride buralarda çalışacaklar ya da kendi yollarını çizecekler, kendileri girişimci olacaklar, dolayısıyla biz gençlerle buluşmaktan, program yapmaktan, vakit geçirmekten çok memnunuz, inşallah onlar da bakan ağabeylerinden memnundurlar."