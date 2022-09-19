Polisleri vuran saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:11

İstanbul Başakşehir’de gece iki kişiyi vurarak öldüren iki şüpheli, Fatih’te polis ekibine silahla saldırı gerçekleştirmişti. Olayda iki polis memuru yaralanırken, şüphelilerden birinin Güven Güler isimli şahıs olduğu ortaya çıktı.

Suç dosyası kabarık çıkan 32 yaşındaki Güven Güler'in 16 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın suç kayıtları arasında birçok kez 'uyuşturucu kullanma' suçunun olduğu öğrenildi.

Şüpheli Güven Güler'in öldürdüğü arkadaşı Ergül Maden'in de 12 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.