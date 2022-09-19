Polisleri vuran saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan Güven Güler'in suç dosyası kabarık çıktı.

DHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:11
Polisleri vuran saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı
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İstanbul Başakşehir’de gece iki kişiyi vurarak öldüren iki şüpheli, Fatih’te polis ekibine silahla saldırı gerçekleştirmişti. Olayda iki polis memuru yaralanırken, şüphelilerden birinin Güven Güler isimli şahıs olduğu ortaya çıktı.

Suç dosyası kabarık çıkan 32 yaşındaki Güven Güler'in 16 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın suç kayıtları arasında birçok kez 'uyuşturucu kullanma' suçunun olduğu öğrenildi.

Şüpheli Güven Güler'in öldürdüğü arkadaşı Ergül Maden'in de 12 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.


Fatih polis yaralama

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