Özel harekât polisi öldürmüştü: Feray Şahin gömütü başında anıldı

Mersin’de özel harekât polisi Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, ölümünün beşinci yılında ailesi tarafından gömütü başında anıldı.

Bekir Şahin
19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00
Özel harekât polisi öldürmüştü: Feray Şahin gömütü başında anıldı
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Kızlarının özlemini çeken ve adalet istediklerini belirten Feray Şahin’in ailesi, katilin dışarıda serbestçe gezdiğine isyan ederek, “Geç gelen adalet, adalet değil” tepkisini gösterdi.

Dava dosyanın 3.5 yıldır Yargıtay’da beklediğini ifade eden baba Bekir Şahin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrıda bulunarak acılarını, isyanlarını, öfkelerini görmesini ve dosyanın bir an önce incelenip, katile ağırlaştırılmış ceza verilerek sokaktan çekilmesini istedi.

Mezitli Belediyesi tarafından ismi verilen Feray Şahin Parkın’da bugün saat 12.00’de düzenlenecek etkinlikle anılacak. 


Mersin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bekir Bozdağ Feray Şahin

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