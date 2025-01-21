Polislik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Polislik sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

11 Aralık tarihinde POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav ücretini yatıran öğrenciler sınav yerlerini beklemeye başladı. Peki, Polislik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Polislik sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

Polislik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Polislik sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:39

POMEM mülakat ve parkur sınavı tarihleri 2025 için adayların gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı duyurularına çevrildi. Peki, Polislik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Polislik sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT VE PARKUR SINAVLARI NE ZAMAN?

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.


Etiketler: #POMEM #ne zaman

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