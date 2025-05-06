Polisten 4 aylık takip... Şanlıurfa'da 'yasadışı bahis' operasyonu: 2 tutuklama
Şanlıurfa’da polisin 4 aylık takibi sonucu düzenlenen eş zamanlı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerin, 50 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik 4 aylık teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 şüpheli Şanlıurfa’da, 1 şüpheli ise Osmaniye’de yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 42 bin TL para, 6 adet bahisle ilgili not kağıdı ele geçirildi.
50 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin banka, telefon gibi iletişim araçları incelemelerinde, 50 milyon TL’lik işlem gerçekleştirdiklerini tespit etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’sine adli kontrol ve yurtdışı yasağı uygulanırken, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.
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