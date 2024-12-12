Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı!

Bartın'da polisten kaçan sürücü, aracını terk edip 10 metre yükseklikteki köprüden atladı. Sekerek kaçmaya devam eden sürücü izini kaybettirdi.

Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 08:37

Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan 67 ZV 437 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Y., peşine takılan polis ekiplerinin sıkıştırması sonucu Türbe Caddesi'nde aracını durdurdu. Bir anda araçtan inen sürücü, hızla köprünün karşı yakasına geçti.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir korkuluklara çıkan A.Y., çamur zemine atladı. Atladığı yerde bir süre sonra doğrulan A.Y., sekerek kaçmaya devam etti. Mezarlıkların bulunduğu bölgeye doğru giden şahıs, izini kaybettirmeyi başardı.

Kimlik ve eşkal bilgisi verilen şahsın yakalanması için bölgeye çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan aramalarda şahsın izine rastlanamazken, araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Şahsın alkollü olması nedeniyle polisten kaçtığı tahmin ediliyor.


Etiketler: #araç #Bartın #köprü #sürücü

İlgili Haberler

Polisten 50 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza!

Polisten 50 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza!
Polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası!

Polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası!
Silivri’de polisten kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı

Silivri’de polisten kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler