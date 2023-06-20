Polisten silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sakarya ve İstanbul’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:15
Polisten silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Sakarya’nın Adapazarı, Erenler, Sapanca, Geyve ve Taraklı ilçeleri ile İstanbul ilinde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda ise tabanca yapımı ve tamiri olarak kullanılan 2 imalathane, 50 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, yasadışı silah ve mühimmat ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 248 bin 950 TL, balistik yelek, 3 hücum yeleği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi.


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