Kağıthane’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kağıthane’de çaldıkları 1 milyon lira değerindeki motosikletle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:12
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı ve silah kaçakçılığı yaptığını belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, şüphelilerin E.S.(18) ve C.Y.(17) olduğu tespit edildi.

ÇALINAN MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, suçları çalıntı motosikletle gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Adreslerini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 12 Şubat tarihinde Hamidiye Mahallesi’nde bulunan adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda, 103 gram 21 parça tütün maddesi, 4.5 kilogram uyuşturucu katkılı sıvı madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız silah ile 4 şarjör ve 1 milyon lira değerinde Kadıköy’den çalınan motosiklet ele geçirildi.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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