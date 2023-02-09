Polonya Türkiye'de sahra hastanesi kuruyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Polonya, sahra hastanesi kurmak üzere doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan askeri birliği Türkiye'ye gönderdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye tüm dünyadan yardım gelmeye devam ediyor.
Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için Türkiye ekip gönderen Polonya, şimdi de deprem bölgesinde sahra hastanesi kurulması için hazırlıklara başladı.
Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu askeri birliğin Türkiye'ye gönderildiğini söyleyen Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Depremzedelere yardım için sağlıkçılardan oluşan bir askeri birlik bugün Türkiye'de faaliyete başlayacak. Müttefikimiz Türkiye ile dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün, birliğimiz sahra hastanesini kurabilecek duruma gelmiş olur. Sahra hastanesinin yeri Türk yetkililer tarafından tayin edilecek. Kurtarma ekibimizin yanında askeri birliğimizi de göndererek depremler sonrası müttefikimize elimizden gelen yardımı yapıyoruz" dedi.
Türkiye'ye gönderilen askeri birliğin Polonya'nın Wroclaw şehrindeki askeri hastaneden sevk edildiği belirtilirken, görevlendirilen ekibin Covid-19 salgını sırasında İtalya'nın Lombardiya bölgesi ve ABD'nin Chicago şehrinde görev yaptığı aktarıldı.
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