İsrail arama kurtarma ekibinin sahra hastanesi kurması bekleniyor

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:18

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:18

Times Of Israel gazetesine konuşan İsrailli yetkililer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin ardından yaralıları tedavi etmek maksadıyla bir İsrail askeri sahra hastanesinin bu gece kurulacağını söyledi.

Türkiye'ye gönderilen İsrailli arama ve kurtarma ekibi şefi Albay Golan Vach, İsrailli ekiplerin şu ana kadar "en başarılı" ekip olduğunu, dört başarılı kurtarma gerçekleştirdiklerini ve şu anda iki kurtarma üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Vach, İsrailli ekibin, 400 kişiden oluşan Azerbaycan yardım ekibi dışında "en büyük ikinci ekip" olduğunu belirterek, "Bu geceye kadar 420'nin üzerinde kişiye ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Vach, "Şu ana kadar en fazla sayıda kurtarmayı biz gerçekleştirdik. İsrail, bu tür görevleri kısa sürede nasıl yerine getireceğini biliyor. Olay yerine ulaşma hızımız, bizi bu sonuçlara ulaştırdı ve umarım yakında daha fazla sonuç elde edeceğiz" diye konuştu.

Vach, ekibin Türkiye'de iki hafta boyunca kalmaya hazır olduğunu söyledi.