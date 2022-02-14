Polonya'da korkutan patlama, kayıplar var
Polonya’nın Silezya bölgesinde patlayıcı madde üreten fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Polonya’nın Silezya bölgesinde yer alan Krupski Myn kasabasında patlayıcı madde üreten Nitroerg SA isimli fabrikada yerel saatle 17.15'te şiddetli bir patlama meydana geldi.
EKİPLER GÖNDERİLDİ
Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, 30 itfaiye aracı ile patlama sonrası fabrikada çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi. Patlamada 2 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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