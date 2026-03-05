Polyak Madeni’nde anlaşma sağlandı

Ödenmeyen maaşlar ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 21 Şubat’ta iş bırakan Bağımsız Maden-İş’te örgütlü Polyak Maden işçilerinin direnişinde anlaşma sağlandı.İşçilerin ödenmeyen maaşları ve diğer alacaklarının hesaplara yatırıldığı duyuruldu.

Bağımsız Maden-İş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada direnişin kazanımla sonuçlandığını duyurdu. Sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, işçilerin ödenmeyen maaşları, mesai alacakları, yıllık primleri, izin paraları, kıdem ve ihbar tazminatları ile kömür paralarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aksu, dayanışma gösteren herkese teşekkür ederek “Yürekleri Polyak maden işçileriyle beraber atan her bir yurttaşımıza, her bir dayanışma duygusu ve emeği için binlerce teşekkür ediyoruz. Biz mücadelemizle bugüne kadar olmayacak şeyleri oldurduk, yapılamaz denen şeyleri yaptık” açıklamasında bulundu.