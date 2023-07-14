Pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli, 'seslerinden rahatsız olduğu' martılara ateş etmiş

Yalova'da, evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş eden U.G. (20), yakındaki hastanenin kantinindeki 5 kişiyi yaraladı. Gözaltına alınan U.G.'nin, sıcaktan bunalıp çıktığı balkonda, seslerinden rahatsız olduğu için, martılara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:39
Pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli, 'seslerinden rahatsız olduğu' martılara ateş etmiş
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Olay, saat 01.00 sıralarında, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. Özel hastanenin kantinindeki İbrahim Akça, Ahmet Aydoğdu, Diyar İyisen, İbrahim Köse ve Ferdi Kavraz, nereden geldiği bilinmeyen saçmalarla yaralandı. Sırt, kafa ve yüzlerinden yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İhbarla hastaneye sevk edilen ve inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, şüphelinin U.G. olduğunu belirledi. Polisin, evinde gözaltına aldığı U.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadesi alınan şüpheli, sıcaktan bunaldığı için balkona çıktığını, martı seslerinden rahatsız olduğu için evdeki pompalı tüfekle 4 el ateş ettiğini söyledi. U.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 



Yalova gözaltı bireysel silahlanma

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