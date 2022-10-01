Porsuk’a atılan ekmekler ‘pes’ dedirtti

Eskişehir’in en önemli turizm değerlerinden biri olan Porsuk Çayı'na atılan lavaş benzeri ekmekler hayrete düşürdü.

İHA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 13:23
Porsuk’a atılan ekmekler ‘pes’ dedirtti
Abone Ol google-news

Eskişehir’in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı’nda zaman zaman oluşan kirlilik kentin güzelliğine gölge düşürüyor.

Porsuk Çayı’nın Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısmında suya atılan ekmekler ise görenleri hayrete düşürdü.

Suyun yüzeyinde parçalı halde bulunan ve yüzen lavaş benzeri ekmeklerin Porsuk’a neden atıldığı bilinmezken, oluşan görüntü şehrin tanıtımına zarar veriyor. 


eskişehir Porsuk Çayı Ekmek

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler